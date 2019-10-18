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الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن مبادرة لتأهيل الطلاب الموهوبين إعلاميا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:47 م
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الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن مبادرة لتأهيل الطلاب الموهوبين إعلاميا
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آية حمروشي
 
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أعلن الاتحاد الرياضي للجامعات، والذي يتولى رئاسته الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، عن مبادرة هى الأولى من نوعها من اجل مشاركة الطلاب في إظهار قدراتهم الإعلامية بنشر الفعاليات والأنشطة الرياضية التي تقام داخل الجامعات المصرية.

ونشر الاتحاد الرياضي للجامعات عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي بيانا رسميا يطالب فيه كل من لدية موهبة في المجال الإعلامي الرياضي سواء التعليق او التحليل او المراسلة الصحفية أو التصوير، بالتواصل مع الاتحاد الرياضي للجامعات وذلك من اجل تدريبهم لتغطية الأحداث الرياضية داخل الجامعات تأهيلا لمزاولة هذه المهنة فيما بعد.

تأتي هذه الخطوة في ظل الطفرة الإعلامية التي يشهدها الاتحاد عقب تولى الإعلامي أحمد شوبير رئاسة اللجنة الإعلامية، وبالتنسيق مع الدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد والذي يولي هذا المشروع أهتماما كبيرا.. وجاءت هذه المبادرة بناءا على تعليمات وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار الذي دائما ما يُطالب بتفعيل المشاركة المجتمعية للطلاب.
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