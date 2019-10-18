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ياسمين عبدالمنعم تفوز بذهبية ثانية في بطولة العالم لألعاب القوي بأستراليا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:45 م
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ياسمين عبدالمنعم تفوز بذهبية ثانية في بطولة العالم لألعاب القوي بأستراليا
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الفجر الرياضي
 
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توجت ياسمين عبد المنعم لاعبة منتخب مصر الباراليمبي لألعاب القوي "إعاقات ذهنية"، بالميدالية الثانية لها في بطولة العالم المقامة حاليا في الفترة من ١٢ إلي ١٩ أكتوبر الجاري بأستراليا.

 

وحققت ياسمين الميدالية الذهبية في مسابقة رمي الرمح داون سيندروم ii2 ، وكانت قد أحرزت الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص الداون سيندروم ii2.

 

ويشارك الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة المهندسة أمل مبدي، في البطولة بمنتخبات ألعاب القوي، السباحة، تنس الطاولة، التنس الارضي، ويقود منتخب ألعاب القوي الكابتن إسلام قنديل، والكابتن أسماء خليفه، واللاعبون "نيرمين هاني، عمر علاء الدسوقي، أفنان صالح، علي عبدالله إبراهيم، ياسمين عبدالمنعم حامد، عبدالرحمن حسام".

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