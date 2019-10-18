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خلال حملات تموينية.. ضبط 66 قضية مخالفة بالجيزة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:43 م
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خلال حملات تموينية.. ضبط 66 قضية مخالفة بالجيزة
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إيمان عبد العاطي
 
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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، تحت إشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لمديرية الأمن، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق. 

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها العميد خالد أبو العلا مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (66) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 17 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 15 عدم الإعلان عن أسعار، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، 6 عدم وجود سجل تفتيش، 9 انتاج خبز ناقص الوزن، 12 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي سياق أخر كانت قد شنت الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة حملات تموينية في وقت سابق لضبط كافة أشكال الخروج عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات عن ضبط(63) قضية تموينية تنوعت ما بين ضبط 18 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 13 عدم الإعلان عن أسعار، 6 إدارة منشأة بدون ترخيص، 11 انتاج خبز ناقص الوزن، 10 خبز غير مطابق للمواصفات، غش تجاري.

وبالعرض على اللواء محمد الشريف مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة وجه بتحرر عن ذلك المحضر اللازم حيال كل واقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.
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