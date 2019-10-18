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باحث: أردوغان مطمئن أن أمريكا لن تدخل حربا في الشرق الأوسط (فيديو)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:40 م
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باحث: أردوغان مطمئن أن أمريكا لن تدخل حربا في الشرق الأوسط (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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قال محمد ربيع، الباحث المتخصص في الشئون التركية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لم يلتزم بتنفيذ أي اتفاقات كانت تعقد بشأن القضية السورية، حيث تنتظر أردوغان عقوبات وخيمة.

وأشار "ربيع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن أردوغان يتحدى دولة فاعلة في المجتمع الدولي ولها ثقلها وهى الولايات المتحدة الأمريكية، منوها بأن أردوغان شعر أن أمريكا لن تتخذ إجراءات، ولن تدخل حربا الآن في الشرق الأوسط.

وأضاف أن وجود سجال بين الولايات المتحدة وإيران طمأن أردوغان أن أمريكا لن تقحم نفسها في حرب في هذه الفترة، منوها بأنه قد يبدو أن هناك رغبة أمريكية بتوريط أردوغان أكثر في عدوانه على سوريا، بحيث يكون هناك مبرر قوي أمام المجتمع الدولي للدخول في حرب ضد تركيا.

ونوه بأن تحرير الدواعش كنتيجة للعدوان التركي على سوريا يهدد الاتحاد الأوروبي، فضلا على أن العالم بأكمله لا يرغب في إعادة إنتاج داعش مرة أخرى، فالجميع قد رأى ما فعله داعش.
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