غداً .. كهرباء الاسماعيلية يلاقي بورتو في التمهيدي الثاني للكأس

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يلاقي فريق كهرباء الاسماعيلية نظيرة فريق بورتو السويس، في الثانية من عصر السبت، في إطار الدور التمهيدي الثاني من كأس مصر .



وتواجه الفريقان السبت الماضي في افتتاحية دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة وفاز بورتو بهدفين مقابل هدف



ويدخل كهرباء الاسماعيلية اللقاء بعد فوز علي ابو شحاته بالدور التمهيدي الاول برباعية مقابل هدف علي ملعب الكهرباء



بينما يدخل بورتو اللقاء بفوز علي فرق التجارة احدي أندية القسم الرابع بثمانية أهداف نظيفة



وضم رمضان عبدالله المدير الفني لكهرباء الاسماعيلية 18 لاعب بقائمة الفريق استعدادا للقاء هم : أحمد حسن وإبراهيم حسين في حراسة المرمى، محمد عباس (كوتا) ، أحمد عاطف (ريشة) ، أحمد فتحي (مانا) ، هشام حسين ، محمد ياسر ، محمد بدوي ، عبدالله عبد الرؤوف، أحمد أوربا , أحمد فوزي توتوس , أحمد غريب , أحمد الصغير , محمد العايدي ,محمد علاء ( بكار ) ، عبد الرحمن دسوقي ، محمد يونس , مصطفي يسري (تريزيجيه) .



ويشهد اللقاء الثاني الخاص بمجموعة الاسماعيلية مواجهة لأبناء البلد الواحد حيث يستقبل شهداء الاسماعيلية بلدية الاسماعيلية علي ملعب الشهداء في الثانية ظهرا



يذكر أن الشهداء تغلبت علي التل الكبير بهدفين دون رد، وفازت بلدية الاسماعيلية علي القنطرة غرب بثلاثية بهدفين



علما بأن الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر سيضم أندية القسم الثاني، بجانب المتأهلين من الدور التمهيدي الثاني