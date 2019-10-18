خلال حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم.. ضبط 28 قضية جنائية

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واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم، لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.



وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 3 ثلاجه – 2 إستاند – 20 قلب شيشة - 2 أنبوبة غاز – 4 برويطه – 2 تروللى – 15 سلاسل وأوتاد – 2 شواية – غرزة شاى – وبلغ الإجمالي 134 مخالفة اشغالات طريق، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 18 اشتباه – 3 بائع متجول – تسول - 3 جزئي – 3 خيال – مستأنف - وبلغ الإجمالي 28 قضية جنائية مخالفة.



وفي سياق متصل كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة في وقت سابق عدة حملات بالمنطقة الأثرية بالهرم لرفع الاشغالات والمعوقات التي تعوق حركة سير المشاة والسيارات بالمنطقة، وملاحقة الخارجين عن القانون، وأسفرت جهود تلك الحملات في مجال مجهود إدارة شرطة المرافق عن ضبط 75 كرسى – 4 موتور رش – 200 سيخ حديد – 2 مدرج خشب – 25 قلب شيشة – 5 ثلاجة عرض – 6 ميزان – وبلغ الإجمالي 317 حالة تعديات على الطريق العام، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم تنفيذ 5 حكم جزئى- ضبط 17 اشتباه– 3 بائع متجول – 4 تسول.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



