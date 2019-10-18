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بـ250 جرام هيروين.. التحقيق مع عاطل بولاق لإتجاره في المواد المخدرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:26 م
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بـ250 جرام هيروين.. التحقيق مع عاطل بولاق لإتجاره في المواد المخدرة
الهروين
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إيريني صفوت
 
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تواصل النيابة العامة، بجنوب الجيزة،التحقيق مع عاطل لإتجاره في المواد الخدرة، وحيازته للاستروكس والهيروين بمنطقة بولاق الدكرور، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية، عن أن المتهم كان يتخذ من دائرة القسم وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي، فيما تم ضبطه بكمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 40 جراما، عدد 50 قرصا مخدرا، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، 2 ميزان" وتم اقتياده لديوان القسم، وكانت طلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير عنها.

بداية الواقعة، وردت معلومات إلى المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور تفيد قيام عاطل بالاتجار في المواد والأقراص المخدرة متخذا من دائرة القسم وكرا لمزاولة نشاطه الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات وبعمل التحريات والأكمنة تم ضبط المتهم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم وبحوزته "كمية من مخدر الهيروين وزنت 250 جراما، كمية من مخدر الإستروكس وزنت 40 جراما، عدد 50 قرصا مخدرا، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول، 2 ميزان" وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة أعماله الإجرامية، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
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