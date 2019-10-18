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افتتاح أول جامعة للذكاء الصناعي في أبو ظبي

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:14 م
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افتتاح أول جامعة للذكاء الصناعي في أبو ظبي
صورة أرشيفية
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وكالات
 
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أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل أيام، عن تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي في إمارة أبوظبي، لتكون أول جامعة للدراسات العليا المتخصصة بأبحاث الذكاء الصناعي على مستوى العالم.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، تهدف الجامعة إلى تمكين الطلبة والشركات والحكومات من تطوير تطبيقات الذكاء الصناعي وتسخيرها في خدمة البشرية، وستبدأ الجامعة باستقبال طلبات التسجيل لبرامج الماجستير والدكتوراه في العام الدراسي 2020/2021.

وستقدم الجامعة برامج ماجستير العلوم، والدكتوراه في المجالات الرئيسية للذكاء الصناعي التي تشمل: تعلم الآلة، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغات الطبيعية، بالإضافة إلى تأمين منح دراسية كاملة، ومزايا أخرى مثل المكافأة الشهرية والتأمين الصحي والإقامة والسكن، كما ستعمل الجامعة مع كبرى الشركات المحلية والعالمية لتأمين التدريب للطلاب ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل.

وستفتتح الجامعة إمكانية التقدم للطلاب الخريجين ابتداءً من أكتوبر 2019 عبر موقع الجامعة الإلكتروني، ومن المقرر فتح باب التسجيل في أغسطس 2020، وسينطلق في سبتمبر 2020 العام الدراسي الأول لطلاب الدراسات العليا في حرم جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي في مدينة مصدر.

يذكر أن الذكاء الصناعي تعبير يطلق على القدرات التي تبديها الآلات والبرامج، بما يحاكي القدرات الذهنية للبشر، مثل التعلم والاستنتاج ورد الفعل على أوضاع لم تبرمج في الآلة، كما أنه اسم لحقل أكاديمي معني بكيفية صنع حواسيب وبرامج قادرة على اتخاذ سلوك ذكي.

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