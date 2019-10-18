كواليس أزمة كاسونجو مع الوداد المغربي



وأوضح اللاعب أنه قضى 20 يومًا في غاية الصعوبة بعدما رفض مسئولو ناديه قيده في القائمة واضطر للبقاء في فندق هناك بسبب فسه التعاقد.



وأشار إلى أن اللاعب حاول الوصول إلى مسئولي الزمالك بشتى الطرق والتواصل معهم لإنهاء إجراءات سفره إلى القاهرة ورغبته في القدوم لمصر وحسم مصيره مع الإدارة.



وشدد الكونغولي على أنه لم يجد أي رد من إدارة الزمالك نهائيًا وهو ما دفعه للاتصال بوكيل أعماله والقدوم له في المغرب.



وأشار إلى أنه اضطر في النهاية للعودة إلى بلاده الكونغو بعد رفض إدارة الزمالك التواصل معه وحل مشكلته.

وأكد أنه تقدم بشكوى رسمية ضد إدارة الوداد المغربي للمطالبة بالحصول على مستحقاته كاملة من جانب النادي، وأشار إلى أنه حال استمرار تجاهل إدارة الزمالك سيتقدم بشكوى ضد مسئولي القلعة البيضاء.



وأصبح تركيز الفريق منصب حاليًا بين الدوري بجانب دوري أبطال افريقيا بعد القرعة التي أقيمت ضمن منافسات دور المجموعات وأسفرت عن:



المجموعة الأولى: أول أغسطس الأنجولي - مازيمبي الكونغولي - الزمالك أو جينيراسيون فوت السنغالي - زيسكو يونايتد الزامبي.



المجموعة الثانية: النجم الساحلي التونسي - الهلال السوداني - بلاتينيوم الزيمبابوي - الأهلي.



المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - صن داونز الجنوب افريقي - بيترو أتلتيكو الأنجولي -الوداد البيضاوي المغربي.



المجموعة الرابعة: الرجاء المغربي - شبيبة القبائل الجزائري - فيتا كلوب الأنجولي - الترجي التونسي.





ويواجه الفريق قبل دور المجموعات، منافسه جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ32 ضمن منافسات دوري أبطال افريقيا بعد قرار الكاف بإعادة اللقاء.



كشف مصدر مقرب من الكونغولي كابونجو كاسونجو مهاجم فريق الزمالك عن تفاصيل أزمته الأخيرة مع فريق الوداد المغربي وفسخ التعاقد بينهما.