"حرائق وتظاهرات في لبنان ".. العالم × أسبوع

شهد الأسبوع المنصرم، عدد من الأحداث المتعاقبة على ساحة الدول، أبرزها اندلاع حرائق في لبنان، أعقابها احتجاجات مناهضة للحكومة اللبنانية على خلفية أزمة اقتصادية عميقة، بالإضافة إلى استمرار العدوان التركي في عمق شمال سوريا، برغم من الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار.





وكعادتهم كل جمعة، يحاول قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاك حقوق الفلسطينيين، حيث منع مستوطنون إسرائيليون، اليوم، أهالي قريتي برقة وبيتين الفلسطينيين شمال شرق رام الله، من قطف ثمار الزيتون، الواقعة في منطقة "الشعب" بين القريتين، فيما هاجمت قوات الاحتلال الإسرائيلي المزارعين بقنابل الغاز.





وفيما يلي ترصد "الفجر"، الأوضاع حول العالم على مدار أسبوع، توالت خلاله الكثير من الأحداث.





الاحتلال يغلق الطريق بين رام الله ونابلس

وأغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الشارع الواصل بين مدينتي رام الله ونابلس لتأمين ماراثون للمستوطنين. كما اقتحمت قوات الاحتلال، حفل زفاف في بلدة صور باهر جنوب شرق مدينة القدس المحتلة، واعتدت على المتواجدين في المكان.





وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال تعمدت إرهاب المشاركين فى الحفل وسط حدوث مناوشات مع الأهالى تخللها اعتداء قوات الاحتلال على الشبان المتواجدين فى المكان بالضرب، كما شنت قوات الاحتلال حملة مداهمات وتفتيش بمنازل المواطنين الفلسطينيين فى الضفة الغربية اعتقلت خلالها 4 مواطنين بأنحاء متفرقة من الضفة، كما اقتادت المعتقلين إلى مراكز التحقيق الخاصة بها.





تظاهرات لبنان

بينما في لبنان، أغلق محتجون في أنحاء البلاد الطرق مستخدمين إطارات مشتعلة اليوم، ونظموا مسيرة في بيروت في ثاني يوم من احتجاجات مناهضة للحكومة على خلفية أزمة اقتصادية عميقة.





وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على بعض المحتجين بينما وقعت اشتباكات في الساعات المبكرة من اليوم. وتصاعد الدخان من الحرائق التى كانت مشتعلة فى شوارع وسط بيروت صباح اليوم الجمعة، وتناثرت قطع من الزجاج على الأرصفة بعد تهشم عدة واجهات متاجر ومُزقت اللوحات الإعلانية.





حرائق لبنان

استيقظ العالم الثلاثاء الفائت، على اجتياح سلسلة من الحرائق الشاسعة عددًا من المناطق اللبنانية، التهمت مساحات كبيرة من الغابات والمزروعات والأشجار، كما حاصرت الكثير من المنازل، مما أدى إلى إخلاء المواطنين منازلهم فى بعض المناطق، فيما تواصل أجهزة الدفاع المدني بالتعاون مع الطائرات المروحية التابعة للجيش جهودها للسيطرة على الحرائق وإخمادها.





وبدأت الحرائق، جراء الارتفاع الكبير فى درجات الحرارة المصحوب برياح جافة شديدة وصلت إلى 50 كم/ساعة ساهمت في انتشار الحرائق وتنقلها بين الأماكن، على نحو استنفرت معه أجهزة الدولة اللبنانية للسيطرة على الحرائق وطلب الاستعانة بطائرات قبرصية متخصصة في إخمادها. وتدخلت طائرات مروحية تابعة للقوات المسلحة اللبنانية بشكل متواصل، لإخماد الحرائق، كما استعان المواطنون بصهاريج المياه وكذلك مياه حمامات السباحة في المنازل الكبيرة في إطار محاولاتهم لمساعدة قوات الدفاع المدني.





وتسببت الحرائق في موجة نزوح محدودة من عدد من المنازل لا سيما فى منطقة (المشرف) بمدينة الشوف الجبلية فى محافظة جبل لبنان، حيث حاصرت ألسنة اللهب عددا من المنازل على نحو اضطر معه المواطنون إلى ترك منازلهم وإخلائها، كما اضطرت جامعة بيروت العربية إلى إيقاف الدراسة في فرع الجامعة بمنطقة الدبية بمحافظة جبل لبنان، خشية تطور الوضع وتوسع الحرائق قرب حرم الجامعة.





تفاقم الأوضاع بشمال سوريا

وبما بخص العدوان التركي، لم تهدأ العملية العسكرية التركية في عمق الشمال السوري، ما جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يتبني موقف أكثر تشددا من تركيا عبر فرض عقوبات جديدة، تمثلت في زيادة في الرسوم على الصلب التركي بنسبة 50 في المائة، ووقف مفاوضات على اتفاق تجاري مع أنقرة.





وطلب ترامب من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان فرض وقف فوري لإطلاق النار وطلب منه التفاوض مع القوات الكردية. من جانبه قال نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس إنه سيسافر قريباً إلى تركيا للمساعدة في التوسط في نوع من وقف إطلاق النار بين تركيا وسوريا والقوات الكردية التي انحازت إلى النظام السوري بعد انسحاب القوات الأمريكية.





تركيا تخرق الاتفاق الأمريكي

في غصون ذلك، تم الاتفاق مع أمريكا على وقف إطلاق النار في شمال سوريا، وعدم دخول تركيا في عمل عسكري في مدينة كوباني السورية، وبرغم من ذلك قامت قوات العدوان التركي بشن قصف مدفعي على قرى ( لزقة – عباه – مريكيز – باب الخير – قبر شيخ حسين ) بريف رأس العين. وأكدت كالة الأنباء السورية "سانا"، أن هناك مجموعات من الجيش التركى تسللت إلى تلك القرى، يذكرأن، اتقفت أمريكا وتركيا أمس على وقف إطلاق النار فى شمال سوريا، بعد أن بدأ أردوغان بشن هجماته على الأراضي السورية فى 9 أكتوبر الجاري.





تشكيل الحكومة السودانية لجنة لوضع خريطة الطريق

وأعلن وفدا الحكومة السودانية و"الجبهة الثورية"، التي تضم حركات مسلحة وكيانات سياسية، اتفاقهما على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لوضع خارطة طريق للمفاوضات بينهما، وذلك في ختام جلسة المفاوضات المباشرة الأولى بينهما، التي عقدت في جوبا. وناقشا الطرفين - خلال الجلسة - سير تنفيذ اتفاق "إعلان المبادئ وبناء الثقة" الذي وقعه الطرفان في جوبا فى سبتمبر الماضي.





مقتل صحفيين كرديين ورضيعهما بالعراق

وتتصاعد الأوضاع في العراق، حيث اغتال مسلحون مجهولون صحفيا يعمل في قناة تلفزيونية بإقليم كردستان العراق وزوجته التي تعمل أيضا صحفية، وطفلهما الرضيع الذي يبلغ نحو عامين، حسبما أورد مراسل "سكاي نيوز عربية".





وأوضح المراسل نقلا عن شهود عيان أن مسلحين أطلقوا 60 رصاصة على سيارة كانت تسير فى أحد شوارع مدينة السليمانية بالإقليم. وكانت السيارة تقل الصحفي الشاب أمانج نوري بابان، الذى يعمل مقدم برنامج سياسي في قناة "NRT" الكردية، مع زوجته الصحفية المعروفة لانا محمد، وهي مقدمة برامج في قناة "كردسات"، مع طفلهما "هانو" البالغ عامين.



