مقتل 30 شخصا جراء انفجار في مسجد شرقي أفغانستان





لقي ما لا يقل عن 30 شخصا مصرعهم وأُصيب العشرات، جراء انفجار داخل مسجد، أثناء صلاة الجمعة بولاية ننغرهار شرقي أفغانستان.





ووقع الانفجار في منطقة هسكه مينه بولاية ننغرهار، وأدى أيضا إلى إصابة 40 شخصا على الأقل بجروح، بحسب المتحدث باسم الشرطة مبارز أتال، الذي أضاف أن القتلى "جميعهم من المصلين".





وقتل شرطيان على الأقل وأصيب نحو 20 طفلا بجروح الأربعاء في انفجار شاحنة مفخخة قرب مركز للشرطة في ولاية لغمان شرقي أفغانستان، وفق مسؤولين.





وقال المتحدث باسم حاكم الولاية، عطاء الله خوغياني، في بيان، إن: "عشرات القتلى والجرحى سقطوا بسبب انهيار سقف جامع، جراء انفجار أثناء صلاة الجمعة في منطقة هسكي مينه"​​​.





وأكد المتحدث باسم مديرية صحة ننغرهار، عادل ظاهر، أنه لا يزال العديد من الضحايا تحت أنقاض المسجد.





هذا وأفاد مراسلنا في وقت سابق بأن أكثر من 20 شخصا، قتلوا بانفجار عبوة ناسفة داخل مسجد في شرقي أفغانستان، أثناء أداء صلاة الجمعة.





وتنتظر أفغانستان حاليا نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي.





وشهدت عملية الاقتراع هجمات محدودة تنبنها طالبان التي سعت لعرقلة العملية الديموقراطية.



