حبس عاطل للإتجار في الهيروين وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي



وواصلت النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل ويدعى "فتحي. ا" في عقده الثالث من عمره، مقيم بمنطقة المنيرة بإمبابة، وكشفت التحقيقات أنه سبق اتهامه في قضية اتجار في المواد المخدرة وخاصة الهيروين، وبتضضيق الخناق عليه اعترف بارتكابه للواقعة، وطلبت النيابة إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير واف عن الواقعة.



كانت معلومات وردت للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث إمبابة، توصلت إلى أن "فتحي.ا." 39 سنة، عاطل مقيم المنيرة الغربية، سبق اتهامه في قضية ضرب، يتاجر في المواد المخدرة وخاصة الهيروين.



وخرجت مأمورية لمنزل المتهم، وأمكن ضبطه وبحوزته 140 تذكرة هيروين وزنت 250 جراما، هاتف محمول و5 آلاف و415 جنيها.



بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والهاتف لتسهيل ترويجها والمبالغ المالية من حصيلة البيع.



تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.



أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطل لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة وحيازته 140 تذكرة هيروين بمنطقة إمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.