شعب موجوع وقرطة حرامية.. لبنان ينتفض ونجوم الفن يحمسون الشعب بالنزول والمشاركة

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شهدت الساعات الماضية تصاعد الأوضاع في لبنان، بعدما خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عدة بالعاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن، احتجاجا على فرض الحكومة ضريبة على مستخدمي تطبيق "واتس اب" وعدد من الإجراءات التقشفية الأخرى.

وطالب المتظاهرون رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم استقالته، وأطلقوا شعارات عدة أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وغزا هاشتاج "لبنان ينتفض" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.

وجذبت المظاهرات أنظار العالم إلى لبنان، بعدما اصطف شعبه معًا ولأول مرة بعيدًا عن اختلافتهم الطائفية والحزبية، معلين قيمة الوطن ومصلحته على كل شئ.

وتفاعل عدد من النجوم اللبنانين مع الأحداث، وطالبوا المتظاهرين بالثبات، وأعلنوا عن نزولهم الشارع للمشاركة وعدم الاكتفاء بالدعم عبر السوشيال ميديا.

شعب موجوع وجوعان

لم تترك إليسا الأحداث تمر دون أن تبدي رأيها، حيث غردت: "الشعب موجوع ومقهور وجوعان.أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل ال لي عم يصیر. نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو".



إيد واحدة وغردت الفنانة هيفاء وهبي عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "ما في احلى من الشعب اللبناني لما يكون إيد وحدة وشعاره واحد، بلا انتماء سياسي كلنا للوطن لبنان لبنان ينتفض".

طفح الكيل وطالب الفنان سعد رمضان في فيديو بثه عبر "تويتر"، الشعب بالنزول إلى الشارع للمشاركة، مؤكدًا أن القضية ليست "واتس أب" فقط، وإنما طفح كيل الشعب من الفساد المستشري بالبلاد.

ونشر "سعد" عدة تغريدات، كتب فيها: "الكلمة هلق كلمتنا ، كلمة الشعب اللبنانی وهلق دورکن یا حرامية تسمعو صوتنا تنفذو اللي بدنا یاه . كمان بتمنی انو المتظاهرين يكونو اذكياء وما يخلو طابور خامس يدخل بيناتهن. وتضل المظاهرات سلمية اتمنی انو هالمظاهرات تكون بداية انتفاضة الشعب اللبناني اجا وقت نحاسب".

وتابع: "هالمظاهرات اللي عم تصیر بلبنان بهالوقت هي من أهم الانجازات اللي قام فيها الشعب اللبناني. بتمنى من كل وسائل الاعلام ما بقی تسال او تقول انو العالم نزلت کرمال ضريبة الواتساب الموضوع أكبر من هيك ، القصة انو طفح الكيل عند الشعب".



وأكد فارس كرم على موقف سعد رمضان، حيث كتب: "قرطة حرامية حاكمين البلد. . .لبنان ينتفض صار وقت نحاسب".

سقط القناع

بدوره، هاجم راغب علامة النظام من خلال عدة تغريدات، كتب فيها: "أعیدوا الأموال المنهوبة من الشعب وكفاكم ظلم وسرقة ونهب ومحاص صة وتأآمر وإفتراء واستعباد. . . . سقط القناع بعد أن طار البلد".

وواصل في تغريدة أخرى: "الموضوع ليس موضوع واتساب. . . الموضوع هو حاجة وجوع وبطالة ومرض وألم أعيدوا الأموال المنهوبة".

دعوات بالنزول على الأرض

دعمت نانسي عجرم التظاهرات، بنشر فيديو من الأحداث، مع تعليق: "بفديك بروحي وبولادي لأنك لابس بكتفي حط كتفك الأرزة بس".

