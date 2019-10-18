وزير الأوقاف والمفتي يؤديان صلاة الجمعة الختامية لمولد للسيد البدوي بطنطا (صور)

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أدى الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية صلاة الجمعة بالمسجد الأحمدي بطنطا وسط الآلاف من المصلين وذلك في إطار احتفالات المحافظة بختام مولد العارف بالله سيدي أحمد البدوي والذي يتواكب مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي وأعياد نصر أكتوبر المجيد.



وحضر الصلاة أيضًا (الشيخ على الهاشمي المستشار الديني لولى العهد الإماراتي - الدكتور عبد الهادي القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية وزعيم الأغلبية بمجلس النواب – اللواء طارق حسونة مساعد أول وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا - اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية – اللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالغربية – الأستاذ حامد هبيلة السكرتير العام للمحافظة – العقيد عبد المنعم فتحي المستشار العسكري للمحافظة – لفيف من القيادات التنفيذية والأمنية وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.



وتناولت خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف أهمية ذكر الله وأثره في استقامة النفس البشرية، فإن الله عز وجل أمر عبادة بالإكثار من ذكره ووعدهم بأجر عظيم على ذلك، فإن ذكر الله تعالى عبادة عظيمة القدر، ميسورة الفعل، فضائلها أكثر من أن تعد أو تحصى.



وعقب الصلاة؛ أكد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية أنه لم يحدث أي شيء يعكر من صفو الاحتفالات بالمولد الأحمدي على مدار أسبوع متواصل مما يؤكد على قدرة المحافظة على تنظيم أكبر الأحداث وتوفير كافة سبل الرعاية والأمن والأريحية التامة لضيوفها الكرام لقضاء أوقات روحانية طيبة في رحاب بلد البدوي.



مشيرًا إلى أن جميع أجهزة المحافظة وقفت على قلب رجل واحد في تنظيم هذا الاحتفال الضخم الذى يتوافد عليه حشود المواطنين من داخل مصر وخارجها.