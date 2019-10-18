تشريعية تونس 2019: رفض 10 طعون (تعرف على التفاصيل)

أصدرت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية أحكامها على مستوى الدرجة الأولى في التقاضي المتعلقة بنزاعات نتائج الانتخابات التشريعية بالرفض شكلا لـ9 طعون وواحدة أصلا، تقدّمت بها قائمات عن حزب الخيار الثالث ومشروع تونس وحركة نداء تونس والقائمة المستقلة أمل الجريد وقائمة أسود تونس التي تقدمت بـ4 ملفات طعن وحزب صوت الفلاحين الذي تقدم بملفي طعن.



