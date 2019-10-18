تشريعية تونس 2019: رفض 10 طعون (تعرف على التفاصيل)
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:22 م
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مروى الجلاصي
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أصدرت الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية أحكامها على مستوى الدرجة الأولى في التقاضي المتعلقة بنزاعات نتائج الانتخابات التشريعية بالرفض شكلا لـ9 طعون وواحدة أصلا، تقدّمت بها قائمات عن حزب الخيار الثالث ومشروع تونس وحركة نداء تونس والقائمة المستقلة أمل الجريد وقائمة أسود تونس التي تقدمت بـ4 ملفات طعن وحزب صوت الفلاحين الذي تقدم بملفي طعن.
وأكّد رئيس وحدة الإعلام والاتصال بالمحكمة الادارية عماد غابري أنّ الدوائر الاستئنافية استكملت ليلة البارحة عقد جلسات المرافعة بخصوص التسعين قضية المتبقية استمعت خلالها إلى محاميي أطراف النزاع وطلبت المحكمة قرابة 70 إجراء تحقيق من مختلف الأطراف المتنازعة، ومن المنتظر أن لا يتجاوز التصريح بالحكم في هذه الطعون يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري.
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