اسعار الذهب اليوم الجمعة 18-10-2019.. وسعر الذهب عيار 21 يسجل رقم جديد

اسعار الذهب اليوم

استأنفت اسعار الذهب المحلي التراجع خلال التعاملات اليوم الجمعة، بعد أن ارتفعت فى المستهل لتستمر حالة التذبذب فى سعر الذهب، ليسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 680.52 جنيهًا مع توقعات أن يستمر لمنتصف التعاملات، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح اسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة

سعر الذهب عيار 18 سجل 584.31 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 21 ما قيمته 680.52 جنيها للجرام.

سعر الذهب عيار 24 ما قيمته 778.00 جنيها للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,454 جنيها.

اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب ليبلغ سعر الذهب عيار 18 ليسجل 584.31 جنيه للجرام، وسعر الذهب عيار 21 نحو 680.52 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 779.07 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,454جنيه.

اسعار الذهب عالميًا:

سجلت أسعار الذهب حالة من الاستقرار فوق حاجز الـ 1490 دولارا يوم الجمعة، مع عودة حالة الضبابية حول المحادثات التجارية بين واشنطن وبكين مع وجود بيانات مخيبة للتوقعات من الصين المخاوف من أن نزاعها التجاري مع الولايات المتحدة بدأ يؤثر على اقتصادات عالمية، في الوقت الذي ينتظر فيه اتفاق بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي دعم البرلمان.





وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1492.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0522 بتوقيت جرينتش. وربحت الأسعار نحو 0.2 بالمئة هذا الأسبوع.





وهبط العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1496.10 دولار للأوقية.





وواعلن الاتحاد الأوروبي عن وجود اتفاقا جديدا لانفصال بريطانيا عن التكتل يوم الخميس، مما دفع الأسهم الآسيوية للارتفاع في التعاملات المبكرة، لكن المكاسب انحسرت بعد بيانات للنمو الاقتصادي من الصين جاءت مخيبة للتوقعات.





ورحبت الأسواق سريعا بالتقدم المُحرز في المحادثات، تثور شكوك بشأن ما إذا كان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيتمكن من الفوز بدعم البرلمان البريطاني للاتفاق إذا كان يرغب في إخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر .



