لقاء مرتقب بين مورو ورئيس الجمهورية تمهيدًا لأداء اليمين الدستورية

أكد رئيس مجلس نواب الشعب بالنيابة عبد الفتاح مورو أن مكتب البرلمان المنعقد صباح اليوم الجمعة 18 أكتوبر 2019 قرر عقد جلسة عامة يوم 23 أكتوبر الجاري ستخصص لأداء اليمين الدستورية لرئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد .





كما أشار مورو أن البرلمان شرع في ترتيبات الجلسة العامة من خلال دعوة رؤساء الجمهورية والحكومة والوزراء السابقين وممثلي الهيئات والمنظمات الوطنية وأعضاء السلك الدبلوماسي المتواجدين في تونس .



