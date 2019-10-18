تعرف على موعد أداء "قيس سعيد" لليمين الدستورية

أكّد عبد الفتاح مورو، رئيس مجلس نواب الشعب، أنّ تحديد موعد 23 أكتوبر الجاري لأداء رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيّد لأداء اليمين الدستورية يأتي احتراما للآجال الدستورية ومراعاتها، وهي تفرض أن لا يتجاوز رئيس الدولة المكلف بالمهام بموجب الشغور محمد الناصر 90 يوما في أدائه للمهام، واعتبارا لأنّه بدأ أعماله يوم 25 جويلية فإنّها تنتهي يوم 23 أكتوبر الجاري.



