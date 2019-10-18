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الكشف عن موقف محمد صلاح من موقعة مانشستر يونايتد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:13 م
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الكشف عن موقف محمد صلاح من موقعة مانشستر يونايتد
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علي نبوي
 
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كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن موقف المصري محمد صلاح من المشاركة في المباراة المقبلة أمام مانشستر يونايتد.

ويحل ليفربول متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي ضيفًا على مانشستر يونايتد يوم الأحد المقبل في قمة مباريات الجولة التاسعة من البريميرليج.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الأحد :"لا يزال أمامنا تدريبين وعلينا أن ننتظر ما سيحدث".

وكان محمد صلاح قد تعرض للإصابة في الكاحل خلال مباراة ليفربول الماضية أمام ليستر سيتي حيث غادر الملعب في الشوط الثاني بعد تدخل عنيف من لاعب ليستر.
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