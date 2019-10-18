حلا الشيحة في صالون التجميل بقصة شعر جديدة

نشرت الفنانة " حلا شيحة " بخاصية الاستوري عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام " فيديو لها في أحد صالون التجميل .

وظهرت الفنانة حلا شيحة في الفيديو التي قامت بنشره على موقع " إنستجرام " ، بعدما غيرت لون شعرها إلى اللون البني الفاتح ، وقامت بتقصيره فوق كتفها فيما يعرف بقصة الكارية .

وعلى صعيد أخر : شاركت الفنانة حلا شيحة في أول مسلسل لها مع الفنان حسين فهمي ، كان فيلم " ليه خلتني أحبك " هو أول افلامها ثم بعد ذلك السلم والثعبان ثم اللمبي الذي حقق نجاحا كبيرا.





وعملت الفنانة حلا شيحة في فيلم عريس من جهة امنية أمام الفنان عادل إمام ، ثم ارتدت الحجاب وظهرت بالحجاب مع الفنان عامر منيب في فيلم كامل الأوصاف، وتزوجت الفنانة حلا شيحة من أحد أعضاء فريق وسط البلد هاني عادل ولكن الزواج لم يدم طويلا وتم الطلاق.





أعلنت الفنانة " شيحة " إعتزالها الفن وارتدت النقاب وتزوجت من كندي كان قد اعتنق الإسلام قبل زواجهم بعدة سنوات وهي تقيم مع زوجها حاليًا في الإسكندرية.





في عام 2014 ذكرت تقارير صحفية في مايو 2014 أن الفنانة " شيحة " بدأت العمل كداعية إسلامية في مركز ديني تقدم فيه عدد من الدروس بلا مقابل مادي .





وشاركت الفنانة حلا شيحة في مسلسل " زلزال " مع الفنان محمد رمضان بعد غياب طويل عن الساحة الفنية وتدور أحداث مسلسل " زلزال " حول رجل يشتري منزلآ بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتي موعد سداد القسط الأخير ، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته ، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذي يلقى فيه الشاري حتفه وينهار المنزل على إثر الزلزال وتبعاته ، فيرفض حينها البائع تسليم قطعة الأرض التي كان المنزل يقع عليها لورثة الراحل ، ما يخلق صدامًا بينه وبين ابن المتوفى ، وعلى الرغم من وجود قصة حب تجمع الأخير بابنة البائع ، فإن والد الفتاة يقف عائقا بينهما .

شارك في بطولة مسلسل " زلزال " الفنان محمد رمضان ، حلا شيحة ، ماجد المصري ، منى عبد الغني ، أحمد صيام ، هنادي مهنا ، حسام داغر .