بومبيو يسعى إلى ضمان استمرار التركيز الإسرائيلي الأمريكي على التهديد الإيراني





أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، علي الجهود الأمريكية الإسرائيلية لمواجهة إيران في محادثات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة، في محاولة واضحة لتخفيف المخاوف في إسرائيل من أن طهران قد تستغل الانسحاب العسكري الأمريكي في سوريا.والتقى بومبيو ونتنياهو في القدس ساعات بعد أن وافقت تركيا مع الولايات المتحدة للتوقف هجومها على القوات الكردية في سوريا.وشنت تركيا هجومها على ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية في سوريا الأسبوع الماضي بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب فرقة أمريكية من الطريق، وخلق جبهة جديدة في حرب سوريا المستمرة منذ ثماني سنوات ودفع 200 ألف مدني إلى الفرار.وترى إسرائيل أكراد سوريا، مرة واحدة حلفاء الولايات المتحدة، كثقل موازن لمتمردين اسلاميين في شمال سوريا، وأنه يقلق أيضا أن خصمها اللدود إيران أو حلفاء محليين يمكن أن تملأ الفراغ الذي الولايات المتحدة انسحبت نقاط.ورد الأكراد إلى الانسحاب الامريكي من خلال دعوة قوات الحكومة السورية، المدعومة من قبل موسكو وطهران، على البلدات والمدن في المناطق التي يسيطرون عليها.وقال بومبيو، إنه ناقش مع نتنياهو: "كل الجهود التي بذلناها لصد التهديد ليس فقط لإسرائيل بل للمنطقة والعالم من جمهورية إيران الإسلامية."وقال بومبيو للصحفيين مع نتنياهو إلى جانبه: "شاركنا أفكارنا حول كيفية ضمان الاستقرار في الشرق الأوسط سويًا، وكيف سنكثف جهودنا لمكافحة جميع التحديات التي يواجهها العالم هنا في الشرق الأوسط".وعندما سئل نتنياهو عن ردة فعله على توقف تركيا، قال: "نأمل أن تتحول الأمور إلى الأفضل".وفي وقت لاحق يوم الجمعة، سوف بومبيو يطير إلى بروكسل لحضور اجتماع مع الأمين العام لحلف الناتو ينس شتولتنبرج.وكان ينظر إلى زيارة بومبيو في أعقاب وقف إطلاق النار في إسرائيل على نطاق واسع على أنها محاولة لتهدئة المخاوف الإسرائيلية من أن خفض القوات الأمريكية قد يعرضها لهجمات من جانب إيران أو وكلائها.ويسارع المسؤولون المقربون من نتنياهو إلى الحديث عن سياسات الرئيس الجمهوري المؤيدة لإسرائيل بشكل غير مسبوق، مثل الانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية والاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيلية ومرتفعات الجولان على أنها مرفقة بإسرائيل.ومع ذلك، فقد كان موقف ترامب في سوريا هو الأحدث في الخطوات الأخيرة التي أثارت عدم الارتياح داخل حكومة نتنياهو المحافظة، التي رأت نفسها في السابق وإدارة ترامب في مسيرة متدرجة.ويواجه نتنياهو المحافظ مهلة الاربعاء لتشكيل حكومة بعد منافسة متوقفة في 17 سبتمبر مع خصمه الرئيسي قائد القوات المسلحة السابق بيني جانتز.