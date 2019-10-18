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ضبط شخصين قادمين من دولة أجنبية حاولوا تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 02:07 م
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ضبط شخصين قادمين من دولة أجنبية حاولوا تهريب أقراص مخدرة بمطار القاهرة
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالإشتراك مع الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى والسلطات الجمركية، عقب إتخاذ الإجراءات القانونية من تحقيق الآتى: 

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة) حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية، وبحوزته (عدد 200 قرص مخدر)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطى.

ضبط أحد الأشخاص (مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية) حال وصوله البلاد قادمًا من إحدى الدول الأجنبية.. وبحوزته (عدد 620 قرص مخدر)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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