هونج كونج تستعد لموجة جديدة من الاحتجاجات المناهضة للحكومة

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تستعد هونج كونج لعطلة نهاية أسبوع من المظاهرات، بما في ذلك سلسلة بشرية في خطوط مترو الأنفاق الرئيسية اليوم الجمعة، ومسيرة ديمقراطية يوم الأحد، وهي أحدث تحركات في أكثر من أربعة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة.



وعلى الرغم من أن الأيام القليلة الماضية كانت هادئة نسبيًا، حيث ظل المتظاهرون يبتعدون عن الشوارع، تعرض جيمي شام الناشط البارز في مجال حقوق الإنسان لهجوم وحشي يوم الأربعاء، وهي خطوة قال المشرعون المؤيدون للديمقراطية، إنها تهدف إلى ترهيب المتظاهرين والتحريض على العنف قبل المسيرة المقررة يوم الأحد.



ورفضت الشرطة اليوم الجمعة، طلب تصريح للمسيرة، مما يعني أنه سيكون مظاهرة غير قانونية، وتحدى الآلاف من الناس الشرطة في الماضي ونظموا تجمعات حاشدة، غالبًا ما كانت سلمية في البداية ولكنهم هبطوا في أعمال عنف في الليل.



ولن نتراجع حتى بعد الهجوم على منسق الجبهة المدنية لحقوق الإنسان جيمي شام.



وقالت أقوى مجموعة حقوقية، أن القوة الأقوى لدينا هي وحدة ومقاومة هذا المجتمع المدني.



ودعا المتظاهرون المؤيدون للديمقراطية إلى إقامة سلسلة بشرية على بعد 40 كم خارج محطات المترو ليلة الجمعة، وطلبوا من الناس ارتداء أقنعة الوجه في تحد للحظر.



وتعرضت هونج كونج للضرب لمدة أربعة أشهر من الاحتجاجات، مدفوعة بمخاوف من تآكل بكين للحريات الممنوحة عندما سلمت بريطانيا المدينة إلى الصين في عام 1997.



ونفت الصين هذا الاتهام وألقت باللوم على دول أجنبية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا في التحريض على الاضطرابات.



وتعد الأزمة في المدينة التي تحكمها الصين هي الأسوأ منذ تسليم السلطة وتشكل أكبر تحد شعبي للرئيس الصيني شي جين بينغ منذ توليه السلطة. وحذر شي من أنه سيسحق أي محاولة لتقسيم الصين.



خاضت شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرون معارك في الشوارع، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وأحيانًا طلقات نارية ضد نشطاء إلقاء الحجارة والقنابل الحارقة.



وأصيب شخصان بالرصاص على أيدي الشرطة وأصيب الآلاف. وألقت الشرطة القبض على أكثر من 2300 شخص منذ يونيو، وكثير منهم من المراهقين لا تتجاوز أعمارهم 12 عامًا.



ويشعر الكثير من سكان هونغ كونغ بالغضب إزاء ما يعتقدون أنه قوة مفرطة تستخدمها الشرطة.



وقال ستيفن لو مفوض الشرطة في هونج كونج اليوم الجمعة: "أن قواته تواجه تحديا غير مسبوق".



وقال في احتفال للضباط الذين سقطوا في الماضي: "قلوبنا ثقيلة، ومسؤولياتنا هائلة".



وأضاف: "ما زلت صامدا في قناعتي بأنه يمكننا تجاوز العاصفة واستعادة القانون والنظام لمدينتنا".



ورفضت زعيمة هونج كونج المحاصرة كاري لام الموافقة على المطالب الأساسية الخمسة للمتظاهرين: الاقتراع العام، وتحقيق مستقل في سلوك الشرطة، والعفو عن المتهمين، والتوقف عن وصف المحتجين على أنهم مثيري الشغب، والانسحاب الرسمي لمشروع قانون تسليم الصين.



واعتبر مشروع قانون تسليم المجرمين، الذي كان من شأنه أن يسمح لسكان هونغ كونغ بإرسالهم إلى المحاكم التي يسيطر عليها الحزب الشيوعي للمحاكمة، الخطوة الأخيرة في تآكل هذه الحريات وإثارة الاضطرابات. وقالت لام أن مشروع القانون قد انتهى الآن، لكن لم يتم سحبه رسميًا.



ويواجه المركز المالي الآسيوي الركود الأول نتيجة للاضطرابات التي أضرت بالسياحة وتجارة التجزئة.



وقام المتظاهرون المتشددين بإشعال النار في محطات المترو في المدينة والبنوك الصينية وعشرات المتاجر التي يعتقدون أنها مرتبطة ببر الصين الرئيسي. وتم إجبار العديد من الشركات على الإغلاق.



وقال وزير النقل والإسكان "فرانك تشان"، يوم الجمعة إنه سيكون قبل أسابيع من تشغيل المترو بالكامل.



