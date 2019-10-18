"إلغاء رخصة الطيار صاحب واقعة الفنان محمد رمضان".. أبرز الأحداث × أسبوع

شهدت الساحة العامة سواء المحلية أو العالمية، خلال الأسبوع، أحداث هامة أبرزها تقديم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، عمرة لوالد ووالدة محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، وإلغاء رخصة الطيار صاحب واقعة الفنان محمد رمضان، بالإضافة إلى ضبط إدارة مكافحة المخدرات مصنع هيروين بالشرقية.





وخلال السطور التالية، ترصد "الفجر"، أبرز الأحداث على مدار الاسبوع.





قتل طبيب الأسنان بالهرم

دفع الطمع سائقاً بالهرم لارتكاب جريمة قتل جاره طبيب الأسنان، متوهما امتلاكه ثروة كبيرة، وذلك باستعانة المتهم بمسجل خطر لسرقة شقة الطبيب بعد خروجه منها، ولكن كانت المفاجأة بعودة الطبيب خلال سرقتهما الشقة فقررا قتله، عن طريق كتم القاتلان أنفاس الطبيب بقطعة قماش مبللة، ليكتشفوا في النهاية أن ما يمتلكه الطبيب 1500 جنيه فقط و3 هواتف محمولة. الأكمنة الأمنية قادت رجال الأمن بالجيزة للقبض على المتهمين واعترافهما بالجريمة، إذا أرشدا المتهمان عن الهواتف، واعترفا بإنفاق النقود المسروقة.





"محافظ المنوفية" يقدم عمرة لوالد ووالدة محمود البنا

قدم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية، عمرة لوالد ووالدة محمود البنا شهيد الشهامة بمدينة تلا بمحافظة المنوفية، والذي قتل على يد محمد أشرف راجح المتهم الرئيسي في قتل محمود البنا والمعروف إعلاميًا بـ"ضحية الشهامة" ومساعديه كلا من إسلام عواد 17 عاما، مصطفى محمد 17 عاما ومقيمان جميعا بمدينة تلا .





وأكد محافظ المنوفية، خلال زيارته لمنزل المجني عليه، أن المتهمين لن يفلتوا من العقاب، مضيفا: "لو حق ابنك مجاش أنا كمسئول أقعد فى بيتنا، إحنا فى دولة قانون ولازم كل واحد يأخذ حقه، كما حرص على تقبيل يد والدة المجنى عليه محمود البنا .





إلغاء رخصة الطيار صاحب واقعة الفنان محمد رمضان

عقب التحقيق في مقطع فيديو للفنان محمد رمضان، داخل قمرة قيادة طائرة مملوكة لشركة طيران خاصة، تقرر إلغاء رخصة الطيار، وسحبها مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أي أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وفق ما قالت وزارة الطيران المدني، في بيان صحفي.





وأصدر وزير الطيران المدني، تعليماته إلى سلطة الطيران المدني من منطلق مسئوليتها عن السلامة الجوية بجمهورية مصر العربية بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف علي ملابسات تلك الواقعة، وبناء على نتائج التحقيقات وبعد التأكد من ثبوت ارتكاب مخالفات لقوانين الطيران المدني المصرى إتخذت الوزارة إجراءات رادعة حيال ما حدث من أفعال مستهترة وغير مسئولة، حسبما أضاف البيان.





ضبط أدمن صفحة "أسرع قرض في مصر" بتهمة النصب

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط إثنين من العناصر الإجرامية لقيامهما بالنصب على المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعى بزعم قدرتهما على منحهم قروض، جاء ذلك فى إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة المنظمة بشتى صورها وأشكالها وبخاصة الجرائم المرتبطة بعمليات النصب على المواطنين والإستيلاء على مدخراتهم.





توافرت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد قيام إثنين من العناصر الإجرامية بإنشاء صفحتين على مواقع التواصل الإجتماعى (أسرع قرض فى مصر – قرض حسن) بدعوى إمكانية منح قروض ميسرة وبدون فوائد بغرض النصب على المواطنين، وذلك إطار التعامل مع تلك المعلومات وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، تحديد القائمين على إنشاء وإدارة الصفحتين وضبطهما، عثر بحوزتهما على صور بطاقات رقم قومى، وسجلات تجارية، وبطاقات ضريبية خاصة ببعض المواطنين من ضحايا هم.





ضبط مصنع هيروين

في واحدة من أقوى الضربات الأمنية ضد تجار ومنتجي المواد المخدرة، نجحت إدارة مكافحة المخدرات في ضبط أخطر تجار الصنف بالشرقية لاشتراكه مع آخر في إدارة مصنع لإنتاج مخدر الهيروين وضبط كميات كبيرة من ذات المخدر والمواد الخام والعدد والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع.





وأكدت تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية "قيام عاطلين، مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس، لأحدهما معلومات جنائية مسجلة" بإدارة مصنع لإنتاج المواد المخدرة "مخدر الهيروين" داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة بلبيس، والإتجار فيها على نطاق واسع بنظام الجملة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.





إرسال جلد الفيلة نعيمة لمدابغ الروبيكي

وأعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، إرسال جلد الفيلة نعيمة بحديقة حيوان الجيزة بعد نفوقها الأسبوع الماضي- إثر جلطة قلبية أودت بحياتها-، إلى مدابغ الروبيكي لدبغها واستكمال مراحل تحنيطها وعرضها بالمتحف الحيواني داخل الحديقة، من خلال تشريح الجثة من قبل فريق بيطري متخصص، وسلخ الجلد وإزالة اللحوم اللاصقة في الجلد، وتمليح جسم الفيلة لعدم تهتك الجلد، ودفن العظم للتخلص من باقي اللحم وإضافات مواد لذوبانه.





سقوط أمطار على طور سيناء

وغطت الغيوم سماء مدينة طور سيناء منتصف الأسبوع، وهطلت أمطار خفيفة رعدية مصحوبة بالبرق، كما شهدت مدينة سانت كاترين غيوم ورعد وبرق، ورفعت محافظة جنوب سيناء حالة الطوارئ، تحسباً لأي طارئ قد يحدث خلال.



