عاجل من السفارة المصرية بلبنان بشأن تظاهرات بيروت

دعت السفارة المصرية بلبنان الجالية المصرية إلى تفادي مناطق التجمعات والتظاهرات التي تشهدها بيروت في لبنان.

وبدأت التجمعات الاحتجاجية، مساء الخميس، في وسط بيروت عقب اقتراح تداولت فيه الحكومة لفرض ضريبة على تطبيق "واتساب".





وسرعان ما انتقلت التظاهرات لتعم المناطق اللبنانية، وأقدم المتظاهرون على إغلاق الطرق بالإطارات المشتعلة في بيروت، وجبل لبنان، والشمال والجنوب والبقاع شرقاً.





وفي مدينة النبطية جنوباً، أضرم متظاهرون النار قرب منازل ومكاتب عدد من نواب "حزب الله" وحركة "أمل" التابعة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، في مؤشر على حجم النقمة الشعبية.



