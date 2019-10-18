"الشعب موجوع ومقهور و جوعان".. أليسا تدعم انتفاضة لبنان
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:42 م
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رانيا ماهر
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تشهد العاصمة اللبنانية"بيروت" احتجاجات حاشدة إلى جانب عدد من المدن اللبنانية، مطالبة بـ"إسقاط النظام" ومنادية بهتافات "ثورة".
وقد أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن تأييدها الكامل ودعمها للمظاهرات التي خرجت، مساء أمس الخميس، في لبنان اعتراضًا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشيه.
ونشرت إليسا سلسله من التغريدات عبر حسابها الرسمي "تويتر" وكانت أبرزها:
“الشعب موجوع ومقهور وجوعان. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير. نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو”!".
وكتبت أيضا:"عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة. صار الوقت الناس تستعيد شوي من كرامتها”.
وأشتعلت المظاهرات في عدة مناطق لبنانية، والتي خرجت في عدة مدن ،مساء الخميس، ومنها الحمرا بالعاصمة بيروت.
وأظهر مقطع فيديو للاحتاجات الجماهير، أكدوا فيه أن الضرائب الجديدة أثقلت كاهل المواطنين، واندلعت التظاهرات بعد فترة قصيرة من الحرائق الضخمة التي نشبت في العديد من مناطق الغابات اللبنانية، والتي تسببت في خسائر فادحة بالبلاد.
تعقيب أليسا أيضا على حرائق.
وكتبت إليسا عبر موقع التدوين
الاجتماعي "تويتر": "عم فتش عا حدا لومو على اللي صاير بس ما عم لاقي. بلوم يللي ما وظّفو حراس الأحراج لأسباب طائفية، أو يللي استكترو صيانة طوافات وفضّلو يكزدرو فيهن،
الشعب موجوع ومقهور وجوعان. أقل شي ينزل عالطريق لأنو ما بقا يتحمل اللي عم يصير. نحنا بأسوأ حالة اقتصادية واجتماعية من وقت الحرب وإذا الناس بدها تعمل ثورة هيدا أقل شي ممكن تعملو— Elissa (@elissakh) October 17, 2019
وتابعت:" أو يللي بيلاقو ميزانية وزاراتن أهم من وزارة البيئة. لو بيحترق هالنظام السياسي الطائفي كلو شو بيكون أفضل".
عم تابع أخبار بيروت وأهلها بفخر، رغم إنو مظاهر الشغب واضح إنها مش من شغل الشباب الأوادم اللي عم يطالبو بحياة كريمة. صار الوقت تا الناس تستعيد شوي من كرامتها— Elissa (@elissakh) October 18, 2019 18.6667px;">وقداستيقظ العالم العربي صباح اليوم الثلاثاء، على خبر اشتعال أكثر من ١٠٠ حريق في لبنان،
وساعد ارتفاع درجة الحرارة التي تجاوزت الأربعين، والرياح على انتشار الحرائق في عدد من المدن اللبنانية، ولم يُكشف بعد عن أسباب الحرائق أو عدد الخسائر المادية.
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