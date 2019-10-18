"الشهاوي": كلية الطب العسكري في مصر "منارة للعلم الطبي"

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قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان، إن كلية الطب العسكري هى منارة للعلم الطبي، وتسهم في تخريج أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، فضلا على أن خريجي هذه المدرسة قادرون على دعم المنظومة العلاجية في مصر.



وأشار "الشهاوي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان له عدة رسائل خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من طب القوات المسلحة، ومن أهم تلك الرسائل أن المجاملة فساد، وأن الأحلام لا تتحقق إلا بالعمل، وأن العملية التعليمية في الطب العسكري تنفذ وفق أرقى المنظومات التعليمية.



وأضاف أن قيام الطلاب باستعراض قدراتهم الطبية أمام الحضور في حفل التخرج، يثبت تفوق مستوى الطلاب، مؤكدا أن بناء اللإنسان المصري يتم من خلال التعليم والصحة، وهو ما يتوفر في خريج الطب العسكري، مشيدا بشعار كلية الطب العسكري هو "العلم والشرف والوطن"، منوها بأن تطوير العملية التعليمية ليس ببناء كليات جديدة فقط، ولكن بالتأهيل الجيد.

