إعلامي إسباني مهاجما برشلونة: نادي يدعم المجرمين

شن كارلوس هيريرا الإعلامي الإسباني، هجوما عنيفا على فريق برشلونة، على خلفية الأزمة الحالية داخل إقليم كاتالونيا، والمظاهرات والاحتجاجات التي شهدها الإقليم بعد إلقاء القبض على عدد من المحتجين.





وأبدى هيريرا الصحفي بإذاعة كادينا كوبي الإسبانية، انزعاجه الشديد، من سلوك برشلونة في خضم الاحتجاجات في كتالونيا، وذلك بعدما أيد النادي قضية استقلال كتالونيا عن إسبانيا، مضيفًا أن التعليقات الأخيرة من النادي قد أثارت إحباط الكثير .

وقال كارلوس في إذاعة كادينا كوبي:" من المثير للإعجاب أن مؤسسات المجتمع المدني الكتالونية ، مثل نادي برشلونة ، يمكن أن تكون ضحية الاستياء نتيجة دعمها للمجرمين أولاً والمدانين .

وأكمل:" هناك حشد متصاعد لدعم المتهمين، أمثال بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لفريق مانشستر سيتي ونظيره تشافي هيرنانديز في السد القطري، هم يمثلون ناديهم السابق برشلونة الذي أصبح يدعم المجرمين .