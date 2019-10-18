ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من الأقراص المخدرة في الشرابية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من ضبط، ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم- مسجلة خطر "مخدرات" سبق إتهامها فى 14 قضية، وبحوزتها 1299 قرص مخدر- مبلغ مالي- هاتف محمول.





بمواجهتها اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.