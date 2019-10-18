ضبط ربة منزل بحوزتها كمية من الأقراص المخدرة في الشرابية
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:46 م
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هبة عبد الحفيظ
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تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة من ضبط، ربة منزل- مقيمة بدائرة القسم- مسجلة خطر "مخدرات" سبق إتهامها فى 14 قضية، وبحوزتها 1299 قرص مخدر- مبلغ مالي- هاتف محمول.
بمواجهتها اعترفت بحيازتها للأقراص المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من متحصلات نشاطها الإجرامي.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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