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زيدان يعلن غياب رباعي ريال مدريد عن مواجهة مايوركا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:46 م
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زيدان يعلن غياب رباعي ريال مدريد عن مواجهة مايوركا
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علي نبوي
 
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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد غياب الرباعي لوكا مودريتش وجاريث بيل وتوني كروس ولوكاس فاسكيز عن مواجهة الغد أمام ريال مايوركا بسبب الإصابة.

ويواجه ريال مدريد نظيره ريال مايوركا غدًا السبت في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الغد أن الرباعي لن يتمكنوا من اللحاق بمباراة مايوركا لعدم تعافيهم من الإصابة.
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