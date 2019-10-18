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"مياه سوهاج" تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية (صور)

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:37 م
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مياه سوهاج تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية (صور)
جانب من التكريم
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أحمد الشيخ
 
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كرمت شركة مياه الشرب والصرف ‏الصحي بسوهاج، من خلال المهندس محمد بدري محمد، رئيس مجلس إدارة،  العاملين بقطاع الموارد البشرية، وذلك لحصولهم على درع التميز في ‏مجال الموارد البشرية من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.‏

وأوضح بدري أن الشركة حصلت على درع التميز لكونها من أفضل 10 شركات ‏على مستوى الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك للالتزام بالمعايير التي وضعتها الشركة القابضة في ‏توحيد إجراءات التوظيف ومراجعة خطط العمالة وتقنين تسويات العاملين، وفقًا ‏لاحتياجات الشركات، بالإضافة إلى التأكد من ملاءمة الهيكل التنظيمي لاحتياجات ‏وحجم العمل.‏


"مياه سوهاج" تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية (صور)
"مياه سوهاج" تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية (صور)
"مياه سوهاج" تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية (صور)
"مياه سوهاج" تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية (صور)
"مياه سوهاج" تكرم العاملين بقطاع الموارد البشرية (صور)
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