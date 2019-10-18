ضبط 800 كيلو زيت طعام مجهول المصدر بحلوان
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:38 م
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هبة عبد الحفيظ
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تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط، مسئول عن محل بقالة "جمعيتى"، كائن بدائرة قسم شرطة حلوان ومقيم بذات العنوان، لإدارته المحل بدون ترخيص وقيامه بتخزين كميات كبيرة من المواد الغذائية "زيت طعام" مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على، 804 كيلو زيت طعام جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
بمواجهته إعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
بمواجهته إعترف بإدارته المحل بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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