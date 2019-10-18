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"القومي للمرأة": المرأة في سيناء صمام أمن قومي لمجتمعها

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 01:38 م
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القومي للمرأة: المرأة في سيناء صمام أمن قومي لمجتمعها
الدكتورة سهام عز الدين
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هدى عبدالرازق
 
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قالت الدكتورة سهام عز الدين جبريل، عضو المجلس القومي لحقوق المرأة، إن المرأة في سيناء هى صمام أمن قومي لمجتمعها، حيث تقوم المرأة السيناوية بدور هام في تحصين أفكار الأجيال الناشئة.

وأشارت "جبريل"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الجمعة، إلى أن المجلس يحرص على عقد ندوات تثقيفية في سيناء بهدف تقديم جرعات توعوية في المجتمع السيناوي، مشيدة بصمود المرأة المصرية بشكل عام في فترة الاضطراب في مصر.

وأضافت أن المرأة في سيناء أدركت أن وجودها في منزلها وعلى أرضها بمثابة تأمين لبلادها، حيث أنها لم تفكر في ترك حياتها في سيناء، والبحث عن مكان آخر، وظلت بجانب الجندي المقاتل في سيناء، منوهة بأن المرأة السيناوية كان لها دور في حرب أكتوبر.
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