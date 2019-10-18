درة توجه رساله إلى شعب لبنان :"اللبنانيون دائما ينتفضون للحق وللكرامة"

بعثت الفنانة درة رسالة إلى المواطنين اللبنانين وذلك بعد التظاهرات التى تشهدها الشوارع عقب اخماد الحرائق التى ضربت ارجاء فى لبنان منذ أيام قليلة، وكذلك بعد فرض رسوم على مكالمات الإنترنت، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".حيث نشرت صورة لعلم لبنان، وعلقت على الصورة قائلة : "لبنان البلد الّلي عشت فيه فترة من حياتي وكان جزء من دراستي فيه وأحبه من قلبي. ودائما كان اللبنانيون ينتفضون للحق والكرامة. الله يحفظ لبنان وشعبه ويرجع أجمل وأفضل " .يشار أن آخر أعمال الفنانة درة السينمائية مشاركتها فى فيلم "في يوم وليلة"، والفيلم تم عرضه في مهرجان مالمو، وهو من تأليف يحيي فكري، ويشارك في بطولته إلي جانب دره كل من خالد النبوي، أحمد الفشاوي،حنان مطاوع، سامي مغاوري و ميدو عادل.وسيعرض الفيلم في دور العرض بمصر خلال إجازة منتصف العام .وتنتظر درة حاليا عرض مسلسلها الجديد" بلا دليل"، وتدور أحداثه حول الإثارة والغموض، ومع توالى الأحداث، تتهم درة فى قضية القتل،وتظهر درة فى المسلسل عازفة على آله هارب، يشارك فى بطولة المسلسل خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وتأليف إنجى علاء وإخراج منال الصيفى، ومن المنتظر عرضه يوم 21 أكتوبر القادم.