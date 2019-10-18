حبس عاطل لاشتراكه مع آخر في إدارة مصنع لتصنيع الهيروين بالشرقية





داخل المنزل كمية من مخدر الهيروين المعد للبيع والمواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع.. وذلك على النحو التالى:





عدد ( 40 ) إسطوانة حجرية دائرة لمخدر الهيروين (مصنعة معدة للبيع) وزنت ( 10 كيلو جرام ).





عدد ( 36 ) كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق بداخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون مجهول زنة كل كيس ( نصف كيلو جرام ) وزنت ( 18 كيلو جرام ).





عدد ( 36 ) كيس بلاستيك شفاف محكم الغلق بدخل كل منهم كمية من مسحوق أبيض اللون مجهول زنة كل كيس ( نصف كيلو جرام ) وزنت ( 18 كيلو جرام ).عدد ( 5 ) أكياس بلاستيك شفافه محكمة الغلق بدخل كل منهم كمية من مخدر الهيروين زنة كل كيس ( نصف كيلو جرام ) وزنت ( 2،500 كيلو جرام ).





كيس بلاستيك شفاف بداخله كمية من الأحجار مختلفة الأشكال والأحجام تستخدم فى تصنيع المواد المخدرة وزنت ( 2 كيلو جرام ).





عدد ( 3 ) براميل كبيرة الحجم بداخل كل منهم كيس بلاستيك يحوى بداخله مادة بيضاء ( بودرة ) تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين وزنت ( 50 كيلو جرام ).





عدد كبير من العبوات تحوى على كميات كبيرة من المواد والسوائل الكيميائية المجهولة تستخدم فى تصنيع مخدر الهيروين.





العدد والأدوات والماكينات المستخدمة فى عملية تصنيع المواد المخدرة.





كمية من المستلزمات المستخدمة فى عملية تعبئة وتغليف المواد المخدرة.بمواجهة المتهم إعترف بنشاطه الإجرامى فى إدارة المصنع لتصنيع مخدر الهيروين والإتجار فيه بالإشتراك مع المتهم الهارب وإستخدام السلاح النارى للدفاع عن نشاطهما غير المشروع والمبلغ المالى جراء الإتجار والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.





وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

أصدرت نيابة بلبيس بمحافظة الشرقية، قرارا بحبس عاطل لاشتراكه مع آخر في إدارة مصنع لتصنيع الهيروين 4 أيام على ذمة التحقيق. كما طالبت بضبط وإحضار المتهم الهارب.وتعود الأحداث عندما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد تأكيد تحريات ومعلومات قسم مكافحة المخدرات بإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية قيام (عاطلين – مقيمين بدائرة مركز شرطة بلبيس – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) بإدارة مصنع لإنتاج المواد المخدرة (مخدر الهيروين) داخل أحد المنازل بدائرة مركز شرطة بلبيس، والإتجار فيها على نطاق واسع بنظام الجملة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص للدفاع عن نشاطهما الإجرامي.وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة قوات الأمن تم إستهدافهما وضبط أحدهما (عاطل له معلومات جنائية مسجلة) داخل منزل بطريق (بلبيس العاشر) دائرة مركز شرطة بيلبيس.. وبحوزته (بندقية آلية عيار 7،62x39مم وبخزينتها عدد 20 طلقة نارية من ذات العيار، مبلغ مالى، هاتف محمول).وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط: