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مفاجأة.. ميلان ينوي التخلص من نجمي الفريق بسبب هذه الأزمة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:42 م
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مفاجأة.. ميلان ينوي التخلص من نجمي الفريق بسبب هذه الأزمة
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حسام مجدي
 
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي ميلان الإيطالي ينوي التخلص من نجمي الفريق خلال الفترة القادمة بسبب أزمة يعاني منها النادي.

ميلان يدرس بيع هذا الثنائي

أكدت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أن نادي ميلان مضطر لبيع الثنائي جيانلويجي دوناروما حارس مرمى الفريق وسوسو مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

سبب قرار ميلان بالتخلص من هذا الثنائي

وأشارت الصحيفة إلى أن ميلان مضطر لبيع دوناروما وسوسو بسبب العجز المالي الذي يعاني منه النادي في الفترة الحالية والذي يعتبر الأكبر في تاريخ النادي.

ترتيب نادي ميلان في الدوري الإيطالي

ويتواجد نادي ميلان في المركز الثالث عشر من ترتيب الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 9 نقاط من أصل 7 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.

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