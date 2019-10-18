اسعار الدواجن اليوم الجمعة 18-10-2019.. واستقرار فى بورصة الدواجن

اسعار الدواجن اليوم

استقرت اسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن وفي الاسواق المصرية، بعد حالة الارتفاع في اسعار الدوجن خلال الفترة الماضية بعد المطالب من اتحاد منتجي الدواجن بخفض الاستيراد حفاظًا على الصناعة الوطنية.





اسعار الدواجن اليوم في بورصة الدواجن

سجلت اسعار الدواجن اليوم فى بورصة الدواجن للفراخ البيضاء اليوم في المزرعة نحو19 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 24-25 جنيها فيما تصل اسعار الفراخ البيضاء في بعض المناطق إلى 19 جنيها للمستهلك، وسجل سعر الدواجن البلدى نحو 29 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 35-36، فيما سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها.





سعر البيض

سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، و27 للأوراك، 44 للبانيه، 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط.





اسعار البط

سجل سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها لعمر يوم واحد.





اسعار الاعلاف خلال الفترة الحالية

يعتبر سعر الدولار من أهم الأشياء التى تؤثر على اسعار الدواجن في مصر حيث تتراجع أسعار الاعلاف بتراجع سعر الدولار في مصر وبالتالى تتراجع أسعار بورصة الدواجن في مصر، كما أن ارتفاع الدولار يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المصدر الأكبر استهلاكًا للدواجن، وانخفاضه ينتج عنه انخفاض أسعار الأعلاف وبالتالي تنخفض أسعار الدواجن، بالإضافة إلى حالة العرض والطلب على الدواجن والبيض في الأسواق.



