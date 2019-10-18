انتفاضة جديدة.. ماذا يحدث في لبنان؟





شهدت شوارع بيروت مظاهرات، بسبب قرار الحكومة لفرض رسوم على مكالمات الواتساب، حيث اندلعت أعمال عنف جراء قيام المتظاهرين بحرق الإطارات وقطع الطرق فى الشوارع.





وتضمنت موجة الاحتجاجات اعتراضاً على تردي الأوضاع المعيشية، امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، وواجه مرافقو أحد الوزراء المتظاهرين بإطلاق النار في الهواء لإبعادهم عن الموكب.





الغاز المسيل للدموع

ذكرت فضائية "سكاي نيوز"، في تدوينة لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوين القصير "تويتر"، أن مراسلهم، قال إن قوى الأمن اللبنانية تطلق الغاز المسيل للدموع وتشتبك مع المتظاهرين في ساحة رياض الصلح لتفريقهم.





وقالت مراسلة في بيروت، إن "المحتجين طالبوا الحكومة والنواب بالاستقالة، وقد اقتربوا في مسيراتهم من مجلس النواب والوزراء، مرددين هتافات مستنكرة لأي محاولة لفرض ضرائب جديدة".





وأضافت المراسلة، أن الاحتجاجات امتدت إلى مدن لبنانية أخرى، إذ قطع محتجون طرقا في شمال لبنان وجنوبه، وفي قرى البقاع.





40 جريح من قوى الأمن

كما أذاعت فضائية "سكاي نيوز"، بيان أمني لبناني، تم الإعلان فيه عن سقوط 40 جريحا من قوى الأمن الداخلي جراء اعتداءات من جانب المتظاهرين، وأنه سيتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية وإغلاق المصارف اليوم الجمعة بسبب التظاهرات.





تعطيل الدراسة في المدارس

وذكرت فضائية "سكاي نيوز"، في تدوينة لها عبر الصفحة الرسمية على موقع التدوين القصير "تويتر"، إنه سيتم تعطيل الدراسة في المدارس والجامعات اللبنانية وإغلاق المصارف اليوم الجمعة بسبب التظاهرات".





إضراب عام

كما دعا ناشطون لبنانيون، مساء أمس الخميس، إلى إضراب عام، يوم الجمعة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية.





أطلق المحتجون شعارات كان أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام" و"ثورة"، مطالبين رئيس الحكومة سعد الحريري بالاستقالة بالإضافة إلى استقالة حكومته.





انعقاد جلسة لمجلس الوزراء

وأعلنت الرئاسة اللبنانية، انعقاد جلسة لمجلس الوزراء، اليوم الجمعة، بناء على طلب الرئيس اللبناني، ميشال عون، بعد اتصال مع الحريري.





من جانبه، قال زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، إن التحرك الشعبي "مشروع" وجاء نتيجة للأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد مشيرا إلى أن الدولة لا تسيطر على جميع مفاصلها ومقرا بعدم جواز وجود المعابر المفتوحة وغير الشرعية في إشارة غير مباشرة لحزب الله، وذلك في تصريحات أدلى بها لقناة LBC اللبنانية.





ووجه جنبلاط رسائل سياسية قائلا: "إما نتحمل جميعنا مسؤولية القرارات أو ندع الحاكم الفعلي يستلم الحكم"، وتابع الزعيم الدرزي قائلا: "لن أترك سعد الحريري ولكنني أرى أننا ذاهبون إلى فصل جديد" مؤكدا أنه لن يدخل في حكومات وحدة وطنية مستقبلا.





سحب المقترح

وبهذا الصدد، كتب محمد شقير، وزير الاتصالات اللبناني، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بناء على طلب دولة الرئيس سعد الحريري سيتم سحب فكرة وضع رسم 20 سنتاً على الاتصالات التي تُجرى عبر الانترنت لا سيما "WhatsApp"، وهذا الأمر لن يتم عرضه أو دراسته بعد الآن على طاولة مجلس الوزراء على الإطلاق، وستبقى الخدمات متوفرة كما كانت عليه".





السفارة السعودية في لبنان

وبناء على ذلك، أصدرت السفارة السعودية لدى لبنان، بيانًا عاجلا، صباح اليوم الجمعة، حثت فيه رعاياها فى لبنان بتجنب أماكن المظاهرات التي تطالب بإسقاط الحكومة.





وبحسب البيان، قالت السفارة السعودية: "حرصًا على سلامة المواطنين السعوديين، تود السفارة فى بيروت من جميع المواطنين المقيمين والزائرين أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن التظاهرات".





بداية الأزمة

وسبق أن قال جمال الجراح وزير الإعلام، إن الحكومة قررت فرض رسوم تقدر بـ20 سنتا باليوم على استخدام تطبيق "واتس آب" بالمكالمات، وفقاً لوكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.





وأشار الجراح إلي أن القرار اتخذ من قبل مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل به في مطلع عام 2020، موضحاً أن القرار ينطبق على كافة المكالمات من التطبيقات المماثلة، مضيفاً "علما بأنه بإمكان أي شخص إرسال VOICE MASSAGE وصور وفيديوهات من دون أي تكلفة باستثناء المكالمة الصوتية التي تكون مقابل 20 سنتا مرة واحدة في النهار".





وكشف عن أن القرار سيوفر إيرادات بنحو 200 مليون دولار لميزانية الدولة.



