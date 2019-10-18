بدء المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية في جوبا





شرعت المفاوضات المباشرة بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو، صباح اليوم الجمعة، في مدنية جوبا، عاصمة جنوب السودان.





جاء في بيان صحفي، لمجلس السيادة الانتقالي، اليوم الجمعة "انطلاقة المفاوضات المباشرة بين وفدي حكومة السودان برئاسة عضو مجلس السيادة، شمس الدين كباشي، والحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في العاصمة جوبا".





عضو الجبهة الثورية في المفاوضات الجارية بجنوب السودان، محمد تقد، قال إن "وفدي المفاوضات، كونا لجنة فنية مشتركة أمس (الخميس)، لوضع أجندة المفاوضات المباشرة بين الحكومة والجبهة الثورية في جوبا".





وأوضح تقد، أنه "تم الاتفاق خلال أول اجتماع للجنة الفنية المشتركة، بضرورة مراجعة ما تم في إعلان جوبا للمبادئ وبناء الثقة، كما تناول الاجتماع تحديد طبيعة الأجندة التي يجب أن تكون محل النقاش حولها خلال المفاوضات المباشرة، وضرورة التفاوض في مسارات متعددة تشمل بعض القضايا القومية".





وأضاف أيضا، أنه "يتم مناقشة القضايا المتعلقة بمناطق النزاع المختلفة وطبيعة ومنهجية التفاوض في المرحلة المقبلة"، مشيرا، أن" هذه الأجندة بعد استكمالها يمكن أن تطرح كإعلان سياسي أو يتم طرحها كإعلان مبادئ خلال اليومين القادمين".





وأكد عضو الجبهة الثورية في المفاوضات الجارية بجنوب السودان، أن "الاجتماع أمن على منبر جوبا مقرا للمفاوضات"، لافتا إلى أن "اللجنة ستعقد اجتماعها الثاني مساء اليوم الجمعة، لاستكمال بقية أجندة التفاوض ومن ثم رفعها إلى اللجنة السياسية العليا لوفدي التفاوض لتحديد المسار المستقبلي للتفاوض".





وتستضيف عاصمة جنوب السودان، جوبا، هذه الأيام مفاوضات المباشرة بين وفدي حكومة السودان الانتقالية ووفد الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو.





وكانت أبرز بنود وثيقة الدستور الانتقالية التي وقعت بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير عقب عزل الرئيس السابق عمر البشير، أن يتم تحقيق السلام الشامل في جميع أنحاء البلاد خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقية الدستورية في 17 أغسطس الماضي.



