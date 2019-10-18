حملات أمنية مكبرة ضبطت من خلالها تنفيذ 72 ألف حكم قضائي

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن خلال 24 ساعة من ضبط" 48 قطعة سلاح نارى، 157 قضية مخدرات، وتنفيذ 72763 حكم قضائى متنوع".



وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.



