ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

وزير الأوقاف: "حسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد بمصر سوء"

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:21 م
Advertisements
وزير الأوقاف: حسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد بمصر سوء
الدكتور محمد مختار جمعة
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المسلمين يجب أن يواظبوا على تسبيح الله 100 مرة يوميا، حيث أن جزاء ذلك أن نفوز بـ 1000 حسنة، أو يحط عنا 1000 خطيئة.

وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، إلى أن القلوب غير الذاكرة لا يمكن أن تحيا عيشة هنية، مستدلا بقول الله تعالى: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (125".

وأضاف وزير الأوقاف، أن أفضل الناس هم من يكثرون من ذكر الله، موجها رسالة لأصحاب الهموم: قائلا: "إن الله هو الذي يكشف البلوى.. وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد بمصر سوءا"
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
-
x
17:05
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:00
-
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
وادي دجلة
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status