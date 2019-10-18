وزير الأوقاف: "حسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد بمصر سوء"

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قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن المسلمين يجب أن يواظبوا على تسبيح الله 100 مرة يوميا، حيث أن جزاء ذلك أن نفوز بـ 1000 حسنة، أو يحط عنا 1000 خطيئة.



وأشار "جمعة"، خلال خطبة الجمعة بمسجد سيدي أحمد البدوي بطنطا، إلى أن القلوب غير الذاكرة لا يمكن أن تحيا عيشة هنية، مستدلا بقول الله تعالى: "وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ (124) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا (125".



وأضاف وزير الأوقاف، أن أفضل الناس هم من يكثرون من ذكر الله، موجها رسالة لأصحاب الهموم: قائلا: "إن الله هو الذي يكشف البلوى.. وحسبنا الله ونعم الوكيل في من يريد بمصر سوءا"