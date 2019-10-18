ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط تشكيل عصابي بحوزته 8 قطع أسلحة نارية وذخائر في أسيوط

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:17 م
Advertisements
ضبط تشكيل عصابي بحوزته 8 قطع أسلحة نارية وذخائر في أسيوط
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
شنت أجهزة البحث الجنائى، بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، وإدارة قوات الأمن حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون بدائرة مركز شرطة أبنوب، وما بحوزتهم من أسلحة نارية.

وأسفرت جهودها عن ضبط 5 أشخاص مقيمين بدائرة المركز، وبحوزتهم 8 قطع أسلحة نارية وذخائر،7 بنادق آلية، طبنجة، 261 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، فضلًا عن ضبط 3 محكوم عليهم، مطلوب التنفيذ عليهم فى 3 أحكام جنايات سرقة، ضبط هارب محكوم عليه بالسجن المؤبد، وتم تحرير المحضار اللازمة بوقائع الضبط، وأخطرت النيابة العانة، التى باشرت التحقيق.
Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن:
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الهلال
-
x
17:05
-
ضمك
الأهلي
-
x
19:00
-
التعاون
الدوري الفرنسي
نيس
-
x
20:45
-
باريس سان جيرمان
الدوري المصري
الاتحاد السكندري
-
x
17:30
-
وادي دجلة
الإسماعيلي
-
x
20:00
-
حرس الحدود

DMCA.com Protection Status