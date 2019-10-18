ضبط تشكيل عصابي بحوزته 8 قطع أسلحة نارية وذخائر في أسيوط

شنت أجهزة البحث الجنائى، بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وقوات الأمن المركزى، وإدارة قوات الأمن حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط الخارجين على القانون بدائرة مركز شرطة أبنوب، وما بحوزتهم من أسلحة نارية.



