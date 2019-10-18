محمد الشناوي على أبواب مانشستر يونايتد.. والأهلي يرد (القصة الكاملة)

محمد الشناوي يتصدر تريندات "جوجل"، وذلك بعد انتشار بعض التقارير حول مفاوضات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، مما دفع المارد الأحمر للرد على هذا التقاير، لتوضح لجمهور كرة القدم حقيقة تفاوض مانشستر يونايتد مع حارسه.





الأهلي ينفي تفاوض مانشستر يونايتد مع محمد الشناوي









نفى النادي الأهلي ما نقلته بعض التقارير عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع حارسه محمد الشناوي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





تقارير تؤكد رغبة مانشستر يونايتد في ضم محمد الشناوي









أكد موقع "برمنجهام ميل" الإنجليزي رغبة مانشستر يونايتد في التعاقد مع الحارس محمد لشناوي ، وذلك بعض أصابة حارسه الإسباني ديفيد دي خيا مؤخرًا، لتعويض مكانه.





مدير التعاقدات بالأهلى يعلق على تقارير تفاوض مانشستر يونايتد في ضم محمد الشناوي









قال أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي، إنه مندهش من تلك التقاير، ولفت إلى أن نادي الأهلي لم تصله أي عروض رسمية من أي نادي بخصوص ضم محمد الشناوي، وأوضح "توفيق" في تصريحات صحفية أن محمد الشناوي مرتبط بتعاقد ممتد مع الأهلي، ولا يحق له التفاوض مع أي ناد.





وقال مدير التعاقدات بالأهلي إن النادي لا يتعامل مع تقارير صحفية، وفى انتظار وصول أي عرض رسمي لأي لاعب من أجل مناقشته مع الجهاز الفنى وإدارة النادي.





إصابة دي خيا تفتح الأبواب لضم محمد الشناوي









وتعرض دي خيا لإصابة عضلية قوية خلال مشاركته مع منتخب إسبانيا في مباراة السويد، في منافسات تصفيات اليورو، لتشير بعض التقارير إلى غيابه عن الملاعب لفترة قد تصل إلى شهرين، مما فتح باب مانشستر يونايتد للتعاقد مع حارس مرمى خلال الانتقالات الشتوية.





مانشستر يونايتد يمتلك الحارس الأرجنتيني سيرجيو روميرو







ويمتلك نادي مانشستر يونايتد في قائمته سيرجيو روميرو الأرجنتيني ، ولكنه يبحث عن حارس مرمى جديد ليكون بديل دي خيا في حراسة المرمى، والذي أشارت تقارير صحف إنجليزية عن نيت مانشستر يونايتد للتفاوض مع محمد الشناي .



محمد الشناوي حارس مرمى مناسب









وقدم محمد الشناوي مستويات مميزة مع النادي الأهلي على مدار الموسم الماضي، كما قاد المارد الأحمر للفوز بالدوري المصري نسخة 2018/2019، كما قدم محمد الشناوي مع المنتخب المصري في بطولتي كأس العالم 2018 بروسيا وكأس الأمم الأفريقية 2019 أداء كبير، على الرغم من خروج المصري مبكرا.





لقطات لتصديات محمد الشناوي مع الأهلي والمنتخب