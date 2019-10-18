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الشرطة توجة قافلة طبية للكشف على أهالي "حلابة" في قليوب

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:13 م
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الشرطة توجة قافلة طبية للكشف على أهالي حلابة في قليوب
القافلة
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هبة عبد الحفيظ
 
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قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية، قافلة طبية ضمت كافة التخصصات مدعومة بصيدلية لصرف الأدوية اللازمة، على مدار ثلاثة أيام، لتوقيع الكشف الطبى على أهالى قرية حلابة بدائرة مركز شرطة قليوب بمحافظة القليوبية، استمرارًا لتفعيل مبادرة " كلنا واحد" من خلال توجيه القوافل الطبية للكشف على المواطنين قاطنى القرى الأكثر إحتياجًا، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وأسفرت جهود القافلة عن توقيع الكشف الطبى على 1169 حالة، وتم صرف العلاج اللازم لهم بالمجان، حيث يأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية، للمساهمة فى تقديم الرعاية الصحية لهم ورفع العبء عن كاهلهم.
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