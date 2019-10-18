جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول في ريادة الأعمال على مستوى العالم

فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال والتى عقدت مساء أمس الخميس ١٧ اكتوبر بالعاصمة الفنلندية هليسنكى.





استطاعت جامعة الإسكندرية خلال المسابقة التي بدأت منذ عدة أشهر أن تقدم نموذجًا متفردًا عالميًا عن جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوي التعليمي لكافة طلاب جامعة الإسكندرية، وتقديم نموذج فريد للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني علي مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والصفي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي الهدف منه ترسيخ مبدأ تحول جامعة الإسكندرية الي جامعة متسقة مع طلابها.





تسلم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، جائزة المركز الأول خلال احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة مرور ٢٥ عام على إنشاء مؤسسة التدريب الاوروبى وجدير بالذكر ان مؤسسها هو الرئيس الفرنسى الاسبق فرانسوا ميتيران، وشارك فيها ١٥٠٠ مدعو من ٢٨ دولة على مستوى العالم.





وأكد الدكتور الكردى عقب تسلمه للجائزة، أن التجربة بدأت فى الجامعة من خلال اختيار مقرر ريادة الأعمال والابتكار لتدريسه للطلاب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.





وأشار إلى أن الجامعة بدأت اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي فى تنفيذ مقرر الزامى على جميع طلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة.





كما قدم الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأسهم الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، على جهودهم خلال الشهور الماضية لتغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب وتوجيههم نحو نمط وطريقة تفكيره تتسم بالواقعية، من البحث عن وظيفة، إلى نشر ثقافة العمل الحر وجعلها الثقافة السائدة لديهم وتشجيعهم على القيام بمشروعاتهم الخاصة، والتى من شأنها أن تسهم في بناء الوطن.



