جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول في ريادة الأعمال على مستوى العالم
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 12:13 م
Advertisements
محمد رجب - دينا حسن
Advertisements
Advertisements
فازت جامعة الإسكندرية بالمركز الأول فى التصفيات النهائية لأكبر مسابقة عالمية تابعة للاتحاد الأوروبي عن نشر الوعي بريادة الأعمال والتى عقدت مساء أمس الخميس ١٧ اكتوبر بالعاصمة الفنلندية هليسنكى.
استطاعت جامعة الإسكندرية خلال المسابقة التي بدأت منذ عدة أشهر أن تقدم نموذجًا متفردًا عالميًا عن جهود الجامعة في دمج مفاهيم ريادة الأعمال وإدخال ثقافتها في المحتوي التعليمي لكافة طلاب جامعة الإسكندرية، وتقديم نموذج فريد للتعليم غير النمطي والتفاعلي والمبني علي مفاهيم التعلم والمشاركة والخروج عن النمط التقليدي والصفي والكتاب الجامعي وبمنهج دولي الهدف منه ترسيخ مبدأ تحول جامعة الإسكندرية الي جامعة متسقة مع طلابها.
تسلم الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، جائزة المركز الأول خلال احتفالية كبيرة أقيمت بمناسبة مرور ٢٥ عام على إنشاء مؤسسة التدريب الاوروبى وجدير بالذكر ان مؤسسها هو الرئيس الفرنسى الاسبق فرانسوا ميتيران، وشارك فيها ١٥٠٠ مدعو من ٢٨ دولة على مستوى العالم.
وأكد الدكتور الكردى عقب تسلمه للجائزة، أن التجربة بدأت فى الجامعة من خلال اختيار مقرر ريادة الأعمال والابتكار لتدريسه للطلاب تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن الجامعة بدأت اعتبارا من الفصل الدراسي الحالي فى تنفيذ مقرر الزامى على جميع طلاب الجامعة عن ريادة الأعمال والابتكار من خلال مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة.
كما قدم الشكر لفريق العمل الذي ساهم في تحقيق هذا الإنجاز وعلى رأسهم الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد بلال المدير التنفيذي لمركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال بالجامعة، على جهودهم خلال الشهور الماضية لتغيير مفهوم ثقافة ريادة الأعمال لدى الطلاب وتوجيههم نحو نمط وطريقة تفكيره تتسم بالواقعية، من البحث عن وظيفة، إلى نشر ثقافة العمل الحر وجعلها الثقافة السائدة لديهم وتشجيعهم على القيام بمشروعاتهم الخاصة، والتى من شأنها أن تسهم في بناء الوطن.
وأشار الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أن الجامعة قامت باختيار مقرر معتمد من مؤسسة Pearson البريطانية، وقام بالتدريب والإعتماد شركةCertiport من خلال الوكيل المعتمد فى مصر شركة Skills Plus، والتي قامت بتدريب وتخريج وإعتماد ٧٠ من أعضاء هيئة التدريس كمدربين معتمدين فى مجال ريادة الأعمال لتدريس هذا المقرر لجميع طلاب الجامعة الذين يتجاوز عددهم ١٧٠ ألف طالب، وأضاف أن العام الماضي شهد تجربة مبدأية على ألف طالب وحققت نجاحًا كبيرًا.
Advertisements
- بروتوكول تأهيل طلاب وخريجي جامعة الإسكندرية لريادة الأعمال
- جامعة القاهرة تنهي تدريب أعضاء هيئة التدريس على مقرري التفكير الناقد وريادة الأعمال
- أفتتح معرض "منتجي" للأعمال اليدوية السابع لطلاب جامعة الإسكندرية (صور)
- خلال اجتماعها مع رئيس جامعة الإسكندرية.."قنصل فرنسا" : تقديم العديد من المنح لتنمية الدول الإفريقية (صور)
- "من صنع الطالب".. جامعة الإسكندرية تفتتح معرض"منتجي" للمرة الثالثة وتعلق: بداية فكر ريادة الأعمال
- جامعة الإسكندرية: الانتهاء من تدريب 27 ألف طالب بمركز التطوير الوظيفي (صور)
- جامعة الإسكندرية: تهيئة المناخ لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني (صور)
- جامعة الإسكندرية تقدم دورات لطلاب الصم والبكم تناسب سوق العمل (صور)
- إنشاء أول حاضنة للذكاء الاصطناعي في جامعة الإسكندرية
- جامعة الإسكندرية: تطبيق مقرر ريادة الأعمال على 160 ألف طالب
المزيد عن: فرنسا ريادة الأعمال جامعة الإسكندرية جامعاتتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر