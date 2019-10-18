الاتحاد الإسباني يمنح ريال مدريد وبرشلونة الفرصة الأخيرة لحسم موقف الكلاسيكو

منح الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الجمعة 18 أكتوبر فرصة أخيرة إلى نادي ريال مدريد ونادي برشلونة لتحديد موقف مباراة الكلاسيكو.

تحديد موعد جديد للكلاسيكو

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حددت أمس الخميس موعد جديد للكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر ولكن لقي هذا القرار رفض كبير.





لجنة المسابقات تصدر بيان رسمي منذ قليل

وأصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني بيان رسمي منذ قليل تؤكد خلاله ‏أنها تترك أمر تعيين الموعد الجديد للكلاسيكو بيد ريال مدريد و برشلونة للتوصل إلى اتفاق حول الموعد.





وسيكون على الناديين تحديد تاريخ جديد و توقيت جديدة حتى الساعة 10 من صباح يوم الإثنين.





و‏في حالة عدم التوصل لإتفاق بين ريال مدريد و برشلونة اللجنة هي من ستكون المسؤولة لتحديد موعد الجديد.





ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.