نتفليكس تتخطى الـ 150 مليون مستخدم في الربع الثالث من 2019

كشفت شركة نتفليكس تقريرها للربع الثالث من العام 2019 والذي شهد وصولها إلى 158 مشترك لكن بزيادة أقل من المتوقع، بحسب ما أعلنت الشركة.





وكشفت نتفليكس عن تقريرها المالي للربع الثالث من العام الحالي، وأوضحت خلاله أنها تمكنت من إضافة 6.77 مليون مشترك جديد لكن بنمو أقل من المتوقع حيث سبق وأعلنت عن توقعاتها بوصول المشتركين الجدد في الربع الثالث إلى 7 مليون أثناء إعلانها عن النتائج المالية للربع الثاني.





وارتفعت إيرادات نتفليكس إلى 5.2$ مليار وبزيادة 31% عن نفس الفترة من العام الماضي، كما حققت الشركة دخل تشغيلي قدره 1$ مليار بنفس الفترة، ما يمثل ضعف ما حققته العام الماضي.





وقد رفعت نتفليكس إجمالي عدد المشتركين إلى 158 مليون قُبيل إطلاق الخدمات المنافسة القادمة المتمثلة في Apple TV+ و Diseny+.





حيث من الممكن أن تجد الشبكة نفسها تتراجع قليلًا خلال الفترة القادمة في حال استطاعت الخدمات القادمة توفير محتو متميز.



