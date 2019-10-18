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لا تراجع ولا استسلام.. يوفنتوس يصر على ضم نجم برشلونة في يناير

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 11:32 ص
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لا تراجع ولا استسلام.. يوفنتوس يصر على ضم نجم برشلونة في يناير
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الفجر الرياضي
 
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يصر مسئولو فريق يوفنتوس الإيطالي، على تعويض مافاتهم في الميركاتو الصيفي، وضم لاعب وسط مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وحدد مسئولو البيانكونيري نجم برشلونة الإسباني كهدفا لهم.

 

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، أن يوفنتوس يأتي على رأس الأندية التي تسعى للتعاقد م الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم وسط برشلونة، بجانب مانشستر يونايتد وميلان.

 

وتابع الموقع الإيطالي، أن يوفنتوس في وضع يسمح له بحسم الصفقة، خاصة وأن اللاعب الكرواتي يرغب في الرحيل عن برشلونة هذا الموسم.


ويعاني النجم الكرواتي في برشلونة حاليا، بعدما خرج من حسابات مدربه إرنستو فالفيردي هذا الموسم، وأصبح يعتمد عليه كلاعب بديل فقط.

 

يذكر أن يوفنتوس حاول الحصول على خدمات إيفان راكيتيتش خلال الميركاتو الصيفي الماضي، لكن لم ينجح مسئولو النادي الإيطالي في إقناع برشلونة بالتخلي عن اللاعب.

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