ويندل ليرا: لقد تفوقت على ميسي وهذا يستحق جائزة كبيرة

تغيرت حياة ويندل ليرا بشكل كبير في عام 2015 ، ولعب مع جويشيا إيسبورت كلوب في البرازيل ، سجل ليرا هدفًا جميلًا ضد أتلتيكو كلوب جويانسي الذي رآه على جائزة بوشكاش في عام 2015.





تم اختيار هدفه كأفضل هدف خلال العام وشهده فوزه على ليونيل ميسي ، الذي احتل المركز الثاني برصيده المذهل وتنتهي ضد نادي أتلتيك في نهائي كأس كوبا ديل ري في كامب نو.





وقال ويندل : "لقد قررت بالفعل أنني ذاهب لأخذ حياتي الخاصة" ، اعترفت ليرا لغلوبو.





وتابع : "جاءت الجائزة في لحظة حاسمة. الحمد لله ، لم أنتهي من ارتكاب هذا الخطأ الخطير للغاية ، لم تكن ليرة تتوقع الفوز بالجائزة ، خاصة بعد رؤية هدف ميسي على وسائل التواصل الاجتماعي.





وأضاف ليرا: "في البداية اعتقدت أنه ليس لدي أي فرصة للفوز ولم أصدق أن FIFA يتصل ب ، رأيت ميسي " انستجرام" واعتقدت أنه سيفوز بالتأكيد لأنه كان لديه الكثير من المتابعين.





وأكمل: " لقد حان الوقت عندما بدأت أؤمن [بأن ميسي سيفوز] أيضًا. "بالنسبة للمهاجم المتقاعد الآن ، كان في حالة من عدم التصديق عندما تم اختياره كفائز بجائزة بوشكاش ، لقد كانت مثل قصة".





"لا أعرف إذا كنت أدركت [أنني فزت] في غضون 15 أو 20 عامًا، لقد تغلبت على ميسي وفزت بجائزة بوشكاش ، بالنسبة لي ، اسمي المدرج في تاريخ كرة القدم يستحق أكثر بكثير من كل الأموال في العالم.



