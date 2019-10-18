القليوبية: نستهدف تطعيم 730 ألف طالبا في حملة التطعيمات الدورية بالمدارس

أعلن الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق، محافظ القليوبية، عن انطلاق حملة التطعيمات الدورية بمدارس القليوبية الاحد المقبل، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية برئاسة الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة من خلال بدء تطعيمات المدارس تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.





وقال "مرزوق"، انه تم بالتنسيق مع مديرية الصحة تفعيل خطة تطعيمات المدارس بالقليوبية، حيث ان المستهدف من التطعيمات بالمحافظة هو تطعيم 290000 طالب وطالبة بالصف الثاني والــرابع الابتدائي بجرعة منشطة من طعم (D.T) الدفتريا والتيتانوس.





وتطعيم 440000 طالب وطالبة من طلاب الصف الأول بالمراحل التعليمية "الحضانة – الابتدائى – الإعدادى – الثانوى" بجرعة منشطة من طعم (A.C) السحائى الثنائى.





ومن جانبه أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أن الصحة المدرسية تمثل خطة متكاملة تعمل على رعاية صحة التلاميذ من خلال الكشف الطبي بشكل دوري على صحة الطلبة والطالبات والإشراف بشكل يومي على صحة الطلاب والعمل على تقويم الحالة النفسية لجميع الطلبة والطالبات والعمل على توفير الوقاية الكاملة من الأمراض المعدية والإسعافات الأولية للطلاب.





كما تعمل على توفير البيئة الصحية المدرسية من خلال توفير البيئة الاجتماعية الصحية للطلاب وتوفير التغذية المدرسية الصحية والوقاية من حدوث أي من الحوادث وأولى مهام الصحة المدرسية توفير الثقافة الصحية المدرسية والعمل على توفير التثقيف الصحي لجميع التلاميذ وتوفير الثقافة الكاملة عن الصحة لهيئة التدريس ولأولياء الأمور أيضا.





وعلي جانب آخر أوصي وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بتحويل حالات العمليات الكبرى ( المياه البيضاء. المياه الزرقاء. الحول. انفصال الشبكية) إلى مستشفيات رمد بنها ورمد قليوب حسب التوزيع الجغرافي للمرضي مع الاستمرار في العمل بأقسام الرمد بالمستشفيات العامة والمركزية بالنسبة للعمليات الصغرى.









جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الخميس، برؤساء أقسام الرمد بجميع المستشفيات العامة والمركزية بحضور الدكتور السيد أحمد مراد عام الطب العلاجى بالقليوبية.









وناقش الإجتماع مؤشرات الأداء الشهرية من حيث حالات الكشف بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية والعمليات الجراحية.













وأشار الطباخ الي أنه يتم التنسيق وتجهيز جميع المستلزمات الطبية اللازمة في مستشفيتي الرمد للاستعداد التام لجميع حالات الرمد الكبرى على مستوى المحافظة.





وكان قد أكد محافظ القليوبية، استمرار العمل ضمن مبادرة نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار وذلك لطلاب الصف الأول الإبتدائى بالتنسيق بين مديريات الصحة والتعليم والتأمين الصحى بالمحافظة وبالتعاون مع صندوق تحيا مصر.





وأشار الي أنه تم إجراء المسح الطبي لعدد (٣٣٣٤) تلميذ والعدد الذي احتاج الكشف في العيادة ( ١٣١٧) كما تسليم الطلاب عدد(٤٣٦) نظارة طبية مجانًا، وذلك بعد إجراء الكشف الطبي بيومين كما تم تحويل (١٧) حالة للمستشفى تحتاج إلى تدخلات جراحية أو دوائية.





وأضاف المحافظ أن مبادرة نور حياة تأتي ضمن مبادرات تنموية عديدة والتى تستهدف تحسين الجوانب الحياتية للمواطنين من خلال خطة ورؤية متكاملة تسعى الدولة إليها وتترجمها الحكومة لأعمال من أجل تحسين مستوى معيشة المواطن، والتى تشهد مشاركة مجتمعية واسعة من كافة مؤسسات المجتمع المدنى الذى تعد رقما هاما فى معادلة التنمية وتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.



